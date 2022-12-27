В УПЦ МП вважають, що закон про перейменування церкви їх не стосується

В УПЦ МП заперечують, що вони релігійно підпорядкована Росії, а тому вважають, що закон із вимогою про перейменування церкви їх не стосується.

Про це заявив глава просвітницько-інформаційного відділу церкви митрополит Ніжинський та Прилуцький УПЦ МП Климент, інформує Цензор.НЕТ.

Представник УПЦ МП прокоментував визнання Конституційним судом вимоги до церков, релігійні центри управління якими знаходяться в Росії, вказати це у своїй назві, такими, що відповідають закону.

"У нас є статутні документи. У них чітко зазначено, що Українська Православна Церква не керується жодними центрами за кордоном, а її адміністративний центр знаходиться у Києві. Тому дія цього закону на УПЦ не поширюється. Але, виходячи з тих спекуляцій щодо нашої Церкви, які ми спостерігаємо і в ЗМІ, і в заявах чиновників, існує небезпека переслідування УПЦ, з використанням далеко не правових механізмів", — зазначив Климент.

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Нагадаємо, з середини листопада СБУ проводить обшуки в єпархіях УПЦ МП. Правоохоронці кажуть, що знаходять там заборонені предмети (зазвичай це російська література та російські настанови), іноземних громадян, які переховуються, зброю, диверсантів, а також допитують священнослужителів.

РНБО після численних випадків виявлення на обʼєктах УПЦ (МП) кремлівських агіток і поширення серед вірян антиукраїнських наративів ініціювала заборонення повʼязаних із Росією релігійних організацій. Також складено два санкційних списки проти повʼязаних з цією церквою осіб.

2 грудня санкції застосували, зокрема, проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла і ексдепутата Вадима Новінського, а також іще восьми церковних діячів. 11 грудня – проти митрополита Бориспільського і Броварського Антонія, в миру – Івана Паканича, керуючого справами Української православної церкви, члена Міжсоборної присутності Російської православної церкви. У тому ж списку – ще шестеро людей.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що проти діячів УПЦ МП, яких викрито або буде викрито в роботі на Росію, вживатимуться відповідні заходи.

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