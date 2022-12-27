"Затрофеєна" ЗСУ техніка росіян часто простоює через брак запчастин, – WP

Українські військовослужбовці стикаються з проблемою ремонту трофейної військової техніки через брак запчастин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть журналісти The Washington Post, які поспілкувалися з кількома військовими ЗСУ.

За даними видання, з початку повномасштабної війни ЗСУ захопили сотні російських танків, БТР та БМП, але багато одиниць техніки стоять в ангарах, оскільки запчастини знайти не просто.

Командир ремонтного батальйону 14-ї окремої механізованої бригади розповів, що не вдалося знайти необхідні деталі для БМП-3. За його словами, щоб знайти деталі для ремонту, батальйон мав спочатку відшукати ідентичну пару. На відміну від попередніх моделей цього типу бойової машини, ремонт БМП-3 з використанням запчастин від аналогічних українських машин неможливий.

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Боєць танкового підрозділу 25-ї десантно-штурмової бригади сказав, що за останні сім місяців він змінював танки "шість чи сім разів", тому що вони часто потребують ремонту. Наразі він воює на танку Т-80, який вважається однією з найкращих моделей на озброєнні України.

Військовослужбовець розповів, що його бригада "затрофеїла" багато російської техніки під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області.

"Якщо говорити тільки про танки, то їх справді було багато, але справних було дуже мало. Ті, які можна було просто запустити, або для цього потрібно було лише кілька хвилин роботи, можна було перерахувати на пальцях однієї руки. Ті, які потребували ремонту, але зрештою працювали, становили, ймовірно, ще відсотків 30. А останні 50% були мотлохом, який потребував великої роботи", – сказав військовослужбовець.

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Також, за його словами, негативно впливають постійні перебої з електрикою – навіть генератора недостатньо для живлення всіх інструментів, необхідних для ремонту обладнання. Він вважає, що це також частина плану російського диктатора Володимира Путіна.

Українські військовослужбовці та командування неодноразово жартували про "російський ленд-ліз", і про те, що РФ – найбільший постачальник озброєння для ЗСУ. Сили оборони України регулярно "трофеять" техніку окупантів, особливо під час контрнаступних операцій. Точна кількість такої техніки невідома, але якщо йдеться про "сотні", очевидно, що можуть виникати труднощі з ремонтом та запчастинами. Водночас багато зразків російської техніки зараз успішно працюють проти росіян на полі бою.