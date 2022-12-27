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У Чернігівській ОВА визнали факт неповернення половини "волонтерів" з-за кордону

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У Чернігівській ОВА визнали факт неповернення половини "волонтерів" з-за кордону
У керівника Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслава Чауса визнали факт існування схеми з переправки ухилянтів за кордон через систему "Шлях", про яку повідомив голова Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради Сергій Козир.

Відповідний коментар до повідомлення голови ТСК опубліковано на сайті Чернігівської облдержадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Як йдеться у повідомленні, голова парламентської ТСК за результатами засідання комісії в Чернігові 12 грудня опублікував допис, в якому, зокрема, зазначив, що перевірка випадкових осіб, які виїжджали за кордон через систему "Шлях" як волонтери, дала "вражаючі результати". Кожен другий з тих, хто перетнув кордон на виїзд, не повернувся до України.

"Так, ми визнаємо цей факт. Це дуже болісна цифра. Адже серед цих 22 людей є волонтери, які навіть мали листи від військових частин. А були випадки, коли люди 1-2 рази виїжджали і повертались, а на 3, зібравши кошти – не повернулись", - йдеться у коментарі ОВА за підписом радника Чауса, Андрія Подорвана.

Раніше Служба безпеки України повідомила, що ліквідувала на Чернігівщині ще один канал незаконного виїзду за кордон українців призовного віку. Вартість такої послуги становила від 5 тис. доларів. За даними слідства, підозрювані за винагороду у розмірі 5000 доларів США вносили недостовірні дані до системи "Шлях". Таким чином призовникам дозволявся виїзд за межі України як волонтерам-водіям.

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Топ коментарі

  • Алексей Алексеевич 56ec05b5
    За слова про Юсупову зможеш відповісти, якщо запитають?
  • Drbest Good
    А в чем проблема?

    » Из 22 человек …там есть и волонтеры…»

    Сколько там этих невернувшихся « аолонтеров»???

    Один? Два? Три? - Сколько???

    Ведь установить их не трудно- все записано. Все фамилии Есть.
    Посчитать до 22х проблема?

    Почему в этом заявлении нет конкретики?

    Обьяснения:
    1. Они сами дали разрешения, сами пропустили и теперь не хотят нести ответственность.

    2. Отводят от себя внимание, что давали за бабки липу и перебрасывают внимание на волонтеров.

    3. Сознательно дискредитируют волонтерское движение.

    PS. цензор давал примеры успешной работы волонтеров. Выглядело все это убедительно.

    Но не исключено, что мошенники тоже есть.
    Поэтому, если у читателей есть примеры недобросовестной работы, то это надo обязательно публиковать.
  • Олександр САТ РЕМ
    Видно, зразу, що справжній мужик писав.
    Немає ніякої рівності між чоловіком та жінкою. Це в мирний час на ситому Заході можуть фемінки та лгбтня свої вистави влаштовувати. А коли приходять важкі часи - все стає на свої місця - тягне на собі ношу ЧОЛОВІК.
    Є звичайно в нас і жінки - Волонтери, медики, військові - честь їм і хвала
    Але в центрі важких і смертельних подій - на 95% чоловіки.
    Тому ця вся гендерно - лгбтня не життєздатна.
    Але гірше цього - тільки НЕДОМУЖИК, який хоче перекласти відповідальність на слабку бабу
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