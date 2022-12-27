Італія розглядає можливість передачі систем ППО Україні, - Зеленський про переговори з Мелоні
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Італія розглядає можливість передачі Україні систем протиповітряної оборони, щоб захистити критичну інфраструктуру від атак РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з італійською прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні.
За його словами, він подякував Мелоні за солідарність з Україною та всебічну підтримку з боку Італії.
Також він привітав виділення урядом Мелоні додаткових 10 млн євро допомоги.
Прем'єрка Італії, у свою чергу, повідомила про розгляд надання систем ППО Україні.
Окрім цього, лідери обговорили українську "формулу миру".