Італія розглядає можливість передачі систем ППО Україні, - Зеленський про переговори з Мелоні

Італія розглядає можливість передачі Україні систем протиповітряної оборони, щоб захистити критичну інфраструктуру від атак РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з італійською прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні.

За його словами, він подякував Мелоні за солідарність з Україною та всебічну підтримку з боку Італії.

Також він привітав виділення урядом Мелоні додаткових 10 млн євро допомоги.

Прем'єрка Італії, у свою чергу, повідомила про розгляд надання систем ППО Україні.

Також читайте: У Бундестазі просять Шольца передати Україні комплекси ППО PAC-2: "Ми їх і так скоро спишемо"

Окрім цього, лідери обговорили українську "формулу миру".