Якщо Орбан дійсно хоче миру, він має скористатися своїми тісними зв’язками з РФ і вмовити її припинити агресію проти України, - МЗС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове продемонстрував зневагу до України та політичну короткозорість.

Про це йдеться у коментарі пресслужби МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Заяви прем’єр-міністра Угорщини демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, який протистоїть російській агресії, а також його власну політичну короткозорість. Адже поразка України у війні, до якої Віктор Орбан непрямо закликає, призвела би до прямої загрози російської агресії для Угорщини та угорців. Угорському лідеру варто запитати самого себе, чи хоче він миру. Якщо відповідь ствердна, йому потрібно використати свої тісні зв’язки з Москвою, аби та припинила агресію проти України і вивела війська", - підкреслюють в міністерстві.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українці воюють лише завдяки допомозі США, мовляв, коли припинится надання зброї, війна теж припиниться. "Наша відповідь на питання, чи ми знаходимося на хорошій чи поганій стороні історії, полягає в тому, що ми знаходимося на угорській стороні історії. ... Ми підтримуємо і допомагаємо Україні, ми зацікавлені у виживанні суверенної України, і ми зацікавлені в тому, щоб Росія не становила загрози безпеці Європи. Але ми не зацікавлені в тому, щоб здати всі наші економічні відносини з Росією", - підсумував Орбан.

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