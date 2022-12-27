Росія під демілітаризацією ЗАЕС розуміє заміну військових на Росгвардію, Україну це не влаштовує, - Міненерго
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У нашому розумінні, як і в розумінні всього цивілізованого світу, демілітаризація – це повний вихід військових, Росгвардії, важкої техніки зі станції та відповідно створення периметра навколо, де її не буде. У розумінні росіян звучить те, що вони хочуть замінити збройні сили на Росгвардію. І це точно не те, про що ми говоримо", – сказав Галущенко.
При цьому він додав, що представники концерну "Ростатом", які незаконно перебувають на ЗАЕС, мають так само піти з військовими і "дати можливість українському персоналу спокійно і безпечно виконувати свою роботу".
"От обов'язкові умови. І якщо ми зможемо досягти згоди на цьому ґрунті, то, безумовно, це буде хороша новина. Але нині риторика, яка йде з Кремля, спрямована в інший бік", – зазначив міністр.