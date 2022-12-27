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Росія під демілітаризацією ЗАЕС розуміє заміну військових на Росгвардію, Україну це не влаштовує, - Міненерго

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Росія під демілітаризацією ЗАЕС розуміє заміну військових на Росгвардію, Україну це не влаштовує, - Міненерго
Росія пропонує в межах демілітаризації окупованої її військами Запорізької атомної станції замінити військових на Росгвардію, але це абсолютно неприйнятно для України.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нашому розумінні, як і в розумінні всього цивілізованого світу, демілітаризація – це повний вихід військових, Росгвардії, важкої техніки зі станції та відповідно створення периметра навколо, де її не буде. У розумінні росіян звучить те, що вони хочуть замінити збройні сили на Росгвардію. І це точно не те, про що ми говоримо", – сказав Галущенко.

При цьому він додав, що представники концерну "Ростатом", які незаконно перебувають на ЗАЕС, мають так само піти з військовими і "дати можливість українському персоналу спокійно і безпечно виконувати свою роботу".

"От обов'язкові умови. І якщо ми зможемо досягти згоди на цьому ґрунті, то, безумовно, це буде хороша новина. Але нині риторика, яка йде з Кремля, спрямована в інший бік", – зазначив міністр.

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Топ коментарі

  • Роман Марушка 5978a8d4
    Спочатку треба звільнити Мелітополь Бердянськ а тоді переговори по ЗАЕС і не потрібні бо вона буде оточена від постачання провізії і поповнення бойового складу.
    Головне оточити ЗАЕС запаси їжі води вичерпаються що далі робити ?
    Або тікати або полон
  • Vadim Izumov 8c903f2e
    вопрос с ЗАЕС можно решить введя санкции против энергоатома ( 200 лярдов ), но запад сопротивляется.
  • FT FT
    Все выходящие от ***** тащат ноги почему то. Недавно Шойгу ноги волочил. Походу или укололи или подменили
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