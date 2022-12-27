Росія під демілітаризацією ЗАЕС розуміє заміну військових на Росгвардію, Україну це не влаштовує, - Міненерго

Росія пропонує в межах демілітаризації окупованої її військами Запорізької атомної станції замінити військових на Росгвардію, але це абсолютно неприйнятно для України.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нашому розумінні, як і в розумінні всього цивілізованого світу, демілітаризація – це повний вихід військових, Росгвардії, важкої техніки зі станції та відповідно створення периметра навколо, де її не буде. У розумінні росіян звучить те, що вони хочуть замінити збройні сили на Росгвардію. І це точно не те, про що ми говоримо", – сказав Галущенко.

При цьому він додав, що представники концерну "Ростатом", які незаконно перебувають на ЗАЕС, мають так само піти з військовими і "дати можливість українському персоналу спокійно і безпечно виконувати свою роботу".

"От обов'язкові умови. І якщо ми зможемо досягти згоди на цьому ґрунті, то, безумовно, це буде хороша новина. Але нині риторика, яка йде з Кремля, спрямована в інший бік", – зазначив міністр.

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