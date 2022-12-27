Попри значні втрати у живій силі, росіяни не припиняють наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 27 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "Триває триста сьома доба російського широкомасштабного вторгнення.

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Противник, попри значні втрати у живій силі, не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Мефедівка та Вовківка Сумської області, а також Глибоке, Стариця, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічне, Куп’янськ, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Коломийчиха - Луганської.

На Лиманському напрямку ворожий вогонь фіксувався біля Площанки і Діброви на Луганщині та Ямполівки і Григорівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстріляно райони населених пунктів Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

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На Новопавлівському напрямку артилерійського ураження зазнали райони Вугледара, Пречистівки, Времівки та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків та ствольної артилерії по районах Темирівки, Полтавки, Дорожнянки, Новоандріївки, Кам’янського та Плавнів Запорізької області.

На Херсонському напрямку, знову, від російських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Антонівки Херсонської області та міста Херсона. Є постраждалі серед мирних жителів.

У звʼязку зі значними втратами особового складу, у Луганській області відзначається збільшення випадків дезертирства російських військовослужбовців та залишення ними бойових позицій. З метою утримання контролю над ситуацією, російське військове керівництво збільшило кількість патрулів для затримання та повернення дезертирів до підрозділів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також один інший важливий військовий об’єкт".

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