Реформу містобудівної галузі ми вважаємо революційною, - віцепрем’єр Кубраков

Будівельна мафія в Україні хоче залишити все як є у цій сфері та зберегти можливість надавати погодження на будь-які забудови, знищення історичних пам’яток та будівництво хмарочосів у приватній забудові за гроші.

Про це заявив у своїй колонці на сайті НВ віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, коментуючи суперечки навколо законопроекту №5655.

Чиновник підкреслив, що здирництво хабарів на всіх етапах будівельного процесу потроху стало нормою і багато забудовників і представників місцевої влади чудово почували себе в таких умовах.

"З одного боку, це заважає вийти на будівельний ринок конкурентам, а з іншого, створює постійний корупційний потік у кишені місцевої влади, яка гарантує десятку компаній можливість будувати все, що заманеться, і де заманеться. Як наслідок, у кожному місті є "свої" будівельні компанії: у великому місті 7–10 великих забудовників, три-п'ять середніх, і два-три маленькі, фактично це закритий клуб, у якому розділені райони, ділянки, проекти, потенційні покупці, що призвело до того, що українські міста перетворилися на рандомну забудову, де двоповерхові будинки межують з 25-ти поверховими монстрами, підключеними до старих каналізаційних та електричних систем", – пояснив Кубраков ситуацію, що склалася.

За його словами, з ухваленням містобудівної реформи місцева влада матиме все, що потрібно, щоб зупиняти незаконні забудови.

"І буде відповідальність за мовчазні погодження будівництва "привидів", які ніколи не будуть введені в експлуатацію або підключені до електромереж. Це справедливо. Зокрема, №5655 надає додаткові повноваження органам місцевого самоврядування. Разом із повноваженнями вони набувають порядку, що робити з незаконним" будівництвом, як чинити з таким об'єктом, як зупиняти.Тепер ніхто не зможе сказати: вибачте, у нас тут незаконна будівля, що будується в центральній частині міста, і ми не можемо це зупинити, тому що у нас немає повноважень. є інструменти, є відповідальність, - зазначив Кубраков. - І тепер місцева влада, в особі конкретної посадової особи, повинна буде реагувати на незаконні будівництва. А не отримувати з них корупційні гроші, які потім легко витрачаються на опір реформі".

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Віце-прем'єр заявив, що також законопроект нарешті створює умови, за яких міста не обійдуться без генерального плану.

"Його відсутність дозволяло нечистим на руку чиновникам надавати дозволи на будівництво де завгодно. Але тепер, в умовах максимальної прозорості та контролю громадськістю, чиновники не зможуть щось провести повз очі городян. Реформу містобудівної галузі ми вважаємо революційною. Все, що зараз відбувається в паперовому вигляді, відбуватиметься в одній IT-системі, кожна дія чи бездіяльність учасника будівельного процесу буде зафіксована в системі. А це те, чого бояться і забудовники, і місцеві чиновники", – наголосив Кубраков.

Проти прозорої системи виступає будівельна мафія, упевнений він.

"Вона хоче залишити все як є: можливість надавати погодження на будь-які забудови, знищення історичних пам'яток, та будівництво хмарочосів у приватній забудові за гроші. Саме так працює система будівельного контролю у містах, і ви самі можете на власні очі подивитися, до чого це призвело. Наразі ми маємо в руках усі інструменти для зміни існуючого безладу. Я офіційно запрошую професійну експертну громадськість приєднатися до імплементації реформи, працювати разом з нами над підзаконними актами щодо впровадження закону. Це потрібно робити вже зараз. Зволікання та саботаж реформи відкине країну на десятиліття назад", - підсумував віце-прем'єр-міністр.