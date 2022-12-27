З нинішньою Росією нормальних відносин бути не може, - глава МЗС Німеччини Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заперечує можливість ведення "нормальних відносин" із Росією, яка здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", Анналена Бербок заявила про це в інтерв’ю румунському порталу Digi24.

"Ми повинні чітко усвідомлювати: з цією Росією не може бути нормальних відносин. Як і багато росіян, ми хочемо бачити мирну і демократичну Росію, яка не є загрозою для своїх сусідів. Та не будемо мати ілюзій – ми живемо в іншій реальності. Саме тому завданням має бути зміцнення нашої спільної безпеки проти Росії на постійній основі", – сказала глава німецького МЗС.

Вона наголосила, що Захід продовжить посилювати санкції проти Росії доти, доки триває "брутальна агресивна війна та порушення міжнародного права", оскільки "Україна також захищає свободу Європи".

"Саме тому ми будемо поруч із нею стільки, скільки буде потрібно – зброєю, гуманітарною та фінансовою підтримкою", – підкреслила Бербок.

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Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц допустив відновлення економічних відносин із Росією, але зауважив, що це можливо лише після припинення нею війни в Україні.