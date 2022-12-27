У російській армії зростає кількість випадків дезертирства, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо зростання фактів дезертирства у російській армії.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "У звʼязку зі значними втратами особового складу, у Луганській області відзначається збільшення випадків дезертирства російських військовослужбовців та залишення ними бойових позицій. З метою утримання контролю над ситуацією, російське військове керівництво збільшило кількість патрулів для затримання та повернення дезертирів до підрозділів".

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