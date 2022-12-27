Новини

СБУ викрила понад 30 осіб, які намагалися розікрасти бюджет на цифровізацію

5 06822
СБУ викрила понад 30 осіб, які намагалися розікрасти бюджет на цифровізацію
Серед викритих – заступники міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади, екс-нардепи та нечисті на руку бізнесмени.

 Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ, про це повідомив начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

"За цей рік ми оголосили понад 30 підозр щодо спроб підірвати кіберстійкість нашої держави. У тому числі - заступникам міністрів, керівникам ЦОІВ, колишнім нардепам, нечистим на руку бізнесменам", - зазначив Вітюк.

Також дивіться: СБУ викрила схему незаконної приватизації держмайна на 25 млрд грн, до якої причетний заступник голови Федерації профспілок. ФОТОрепортаж

Начальник департаменту наголосив, що в процесі захисту державних інформаційних систем СБУ викриває та припиняє багато корупційних та інших злочинних схем, використовуючи саме цифрові інструменти.

"Нещодавно ми знешкодили угруповання, яке за винагороду займалося технічним втручанням до державного реєстру будівництва з метою незаконної реєстрації низки проблемних об'єктів нерухомості. Усі дії в системі відповідним чином зберігалися, тому ми швидко зупинили протиправну діяльність та викрили злочинців", - повідомив Вітюк

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Алекс Скела
  • Don Bessam dc0e2bc1
    буба квзнокрадов строго обматерил...у выборчых списках пойдут в пятом десятке первыми.
  • vsbu vsbu
    Шо, и даже дубилета младшего привлекли или он уже фсьо?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини