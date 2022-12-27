СБУ викрила понад 30 осіб, які намагалися розікрасти бюджет на цифровізацію

Серед викритих – заступники міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади, екс-нардепи та нечисті на руку бізнесмени.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ, про це повідомив начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

"За цей рік ми оголосили понад 30 підозр щодо спроб підірвати кіберстійкість нашої держави. У тому числі - заступникам міністрів, керівникам ЦОІВ, колишнім нардепам, нечистим на руку бізнесменам", - зазначив Вітюк.

Також дивіться: СБУ викрила схему незаконної приватизації держмайна на 25 млрд грн, до якої причетний заступник голови Федерації профспілок. ФОТОрепортаж

Начальник департаменту наголосив, що в процесі захисту державних інформаційних систем СБУ викриває та припиняє багато корупційних та інших злочинних схем, використовуючи саме цифрові інструменти.

"Нещодавно ми знешкодили угруповання, яке за винагороду займалося технічним втручанням до державного реєстру будівництва з метою незаконної реєстрації низки проблемних об'єктів нерухомості. Усі дії в системі відповідним чином зберігалися, тому ми швидко зупинили протиправну діяльність та викрили злочинців", - повідомив Вітюк