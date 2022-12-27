29 населених пунктів Харківщини досі окуповані, - глава ОВА Синєгубов

Евакуація з поки ще захоплених сіл у Куп’янському районі на Харківщини проводиться за запитами, зв’язок із населеними пунктами влада та волонтери підтримують.

Про це сказав на пресконференції начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз в окупації знаходяться 29 населених пунктів, це менш як 2% території області. В нас є зв’язок із кожним цим населеним пунктом. Три з них знаходяться в "сірій зоні" - на безпосередньо їхній території ведуться активні бойові дії. На запити щодо евакуації ми реагуємо досить оперативно. Масової евакуації там немає. Ті люди, які бажали виїхати, вже це зробили", - сказав Синєгубов.

На звільнених територіях області, за його словами, досі тривають стабілізаційні заходи.

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"На території проводилися стабілізаційні заходи, робота ще триває. В нас, на жаль, ще велика кількість кримінальних проваджень, які веде Національна поліція, обласна прокуратура, Служба безпеки", - зауважив начальник ОВА.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення на Харківщині війська РФ тимчасово захопили 32% території області. Деякі населені пункти Харківського та Чугуївського районів були звільнені в ході контрнаступу ЗСУ у травні, майже вся захоплена територія (населені пункти Чугуївського, Ізюмського, Куп’янського районів) - у вересні-жовтні в ході масштабної операції українських захисників.