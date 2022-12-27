29 населених пунктів Харківщини досі окуповані, - глава ОВА Синєгубов
Про це сказав на пресконференції начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зараз в окупації знаходяться 29 населених пунктів, це менш як 2% території області. В нас є зв’язок із кожним цим населеним пунктом. Три з них знаходяться в "сірій зоні" - на безпосередньо їхній території ведуться активні бойові дії. На запити щодо евакуації ми реагуємо досить оперативно. Масової евакуації там немає. Ті люди, які бажали виїхати, вже це зробили", - сказав Синєгубов.
На звільнених територіях області, за його словами, досі тривають стабілізаційні заходи.
"На території проводилися стабілізаційні заходи, робота ще триває. В нас, на жаль, ще велика кількість кримінальних проваджень, які веде Національна поліція, обласна прокуратура, Служба безпеки", - зауважив начальник ОВА.
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення на Харківщині війська РФ тимчасово захопили 32% території області. Деякі населені пункти Харківського та Чугуївського районів були звільнені в ході контрнаступу ЗСУ у травні, майже вся захоплена територія (населені пункти Чугуївського, Ізюмського, Куп’янського районів) - у вересні-жовтні в ході масштабної операції українських захисників.