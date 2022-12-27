Затримано ворів у законі Умку та Лашу Свана, - Офіс Генпрокурора. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, "вори в законі", які мають кримінальні прізвиська "Лаша Сван" та "Умка", перебуваючи у статусі підозрюваних у справі щодо поширення злочинного впливу, з грудня 2020 року по березень 2021 року на території України організували і взяли участь в трьох злочинних зібраннях з представниками криміналітету.
На цих "сходках" вирішувалися питання координації злочинної діяльності та конфліктні ситуації. Також приймалося рішення про виділення фінансової допомоги з так званого "злодійського общака" на святкові потреби криміналітету та "ворів в законі", які перебувають у місцях позбавлення волі.
Як зазначається, на "сходці" одного з лідерів ОЗГ наділили ширшими повноваженнями – надали можливість збору коштів, одержаних злочинним шляхом, на території Одеси.
Зібрані правоохоронцями докази стали підставою для затримання "ворів в законі" в порядку ч. 4 ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.
Раніше завершено досудове розслідування у справі щодо поширення цими "ворами в законі" злочинного впливу, а обвинувальний акт скеровано до суду.
Відомо, що "вори в законі" "Умка" - коронований у 2014 році, а "Лаша Сван" - у 1995 році. Вони здобули свої "звання" від топ-представників російського кримінального світу.
У межах цього кримінального провадження оперативники та слідчі продовжують проводити комплекс заходів для збору доказів протиправної діяльності інших представників криміналітету для притягнення їх до відповідальності.
За даними Дзеркала тижня, за організацію та участь у "сходці" Сергію Олійнику ("Умка") та Лаші Джачвліані ("Лаша Сван") загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Обоє вже є підозрюваними у справі щодо поширення злочинного впливу та фігурантами санкційного списку РНБО.
9 серпня "Умка" намагався виїхати з України, проте був затриманий на Закарпатті. Після складання протоколу чоловіка відпустили.