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Затримано ворів у законі Умку та Лашу Свана, - Офіс Генпрокурора. ВIДЕО

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За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора двом "ворам в законі" повідомлено про підозру у встановленні і поширенні злочинного впливу, а також організації та участі у злочинному зібранні "сходці" (ч. 3 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, "вори в законі", які мають кримінальні прізвиська "Лаша Сван" та "Умка", перебуваючи у статусі підозрюваних у справі щодо поширення злочинного впливу, з грудня 2020 року по березень 2021 року на території України організували і взяли участь в трьох злочинних зібраннях з представниками криміналітету.

На цих "сходках" вирішувалися питання координації злочинної діяльності та конфліктні ситуації. Також приймалося рішення про виділення фінансової допомоги з так званого "злодійського общака" на святкові потреби криміналітету та "ворів в законі", які перебувають у місцях позбавлення волі.

Як зазначається, на "сходці" одного з лідерів ОЗГ наділили ширшими повноваженнями – надали можливість збору коштів, одержаних злочинним шляхом, на території Одеси.

Зібрані правоохоронцями докази стали підставою для затримання "ворів в законі" в порядку ч. 4 ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Раніше завершено досудове розслідування у справі щодо поширення цими "ворами в законі" злочинного впливу, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Відомо, що "вори в законі" "Умка" - коронований у 2014 році, а "Лаша Сван" - у 1995 році. Вони здобули свої "звання" від топ-представників російського кримінального світу.

У межах цього кримінального провадження оперативники та слідчі продовжують проводити комплекс заходів для збору доказів протиправної діяльності інших представників криміналітету для притягнення їх до відповідальності.

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За даними Дзеркала тижня, за організацію та участь у "сходці" Сергію Олійнику ("Умка") та Лаші Джачвліані ("Лаша Сван") загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обоє вже є підозрюваними у справі щодо поширення злочинного впливу та фігурантами санкційного списку РНБО.

9 серпня "Умка" намагався виїхати з України, проте був затриманий на Закарпатті. Після складання протоколу чоловіка відпустили.

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Топ коментарі

  • ПравдаЛюбка
    .
  • ПравдаЛюбка
    Литвиненко Едуард.

    ЧИ МАФІЯ БЕЗСМЕРТНА АБО ЗНОВУ ПРОФЕССОР

    Праворуч на фото - тричі судимий Олександр Поворознюк.

    Якого зараз підіймають на щит зелені діячі з ОПи. Парєнь від народу! Рубить правду матку! Не боїться ані путіна, ані Порошенка, ані гордона (ну тут - маладєц!), ані самого Кличка.

    Почесний професор Інституту розвитку аграрних ринків. Авто цього профессора має номер «ПАПА».

    Судимість, професорство, «папа» - ну чим не Янукович №2?

    В українському сегменті вікіпедії цього фахівця вже аносують як ПОЛІТИКА, а орденоносна Мосійчучка з милою посмішкою хвойди присвячує йому декілька програм.

    По цьому типу плаче декілька кримінальних проваджень - від *********** і нецензурної лайки до втручання у діяльність державного діяча та погроза йому.

    На російських пабликах цю особу розкручують як зразок ********* українця - тупозеленого, неосвіченого, лайливого зека-селюка з повадками нациста-полководця...

    І вже не дивує особливо цинічний по#уїзм у реакції правоохоронних органів, коли цей недолугий молодший брат Януковича вийожується у військовій формі одягу, покладаючи хер на статтю КУАПу №186-8 «Незаконне носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців», де йому світить мінус двісті неоподаткованих мінімумів.

    Особисте: носіння військової форми цим чмурдяєм - плювок в настоящих військових, від тих хто зараз під Бахмутом і Херсоном до тих, хто працює на перемогу у Генеральному штабі, від кіборгів-2014 до героїв Азовсталі.

    І вже не дивує, що влада просуває цей зразок тупості і невихованості як конкретного ЛСД (лідера суспільної думки). Вміння цілувати в дупу найвеличнішого з кожним місяцем стає все актуальнішим.

    Дивує, що ми знову дозволяємо ходити цим виродкам при владі по новому історичному колу - від Януковича №1 до нового Януковича №2.

    Думаю що цей шлях малює нам у тому числі отой, що на фото ліворуч. Кірюша Тимошенко («Кірюша-Шевролє»), головний по дерібану гумманітарки і великому крадівництву.

    Я не хочу бачити цих людей ані на екрані, ані в моїй Україні.

    А Ви?

    Позивний Don..
  • untrollable
    ********** ще скабеїху за пояс заткне
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