Затримано ворів у законі Умку та Лашу Свана, - Офіс Генпрокурора. ВIДЕО

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора двом "ворам в законі" повідомлено про підозру у встановленні і поширенні злочинного впливу, а також організації та участі у злочинному зібранні "сходці" (ч. 3 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

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За даними слідства, "вори в законі", які мають кримінальні прізвиська "Лаша Сван" та "Умка", перебуваючи у статусі підозрюваних у справі щодо поширення злочинного впливу, з грудня 2020 року по березень 2021 року на території України організували і взяли участь в трьох злочинних зібраннях з представниками криміналітету.

На цих "сходках" вирішувалися питання координації злочинної діяльності та конфліктні ситуації. Також приймалося рішення про виділення фінансової допомоги з так званого "злодійського общака" на святкові потреби криміналітету та "ворів в законі", які перебувають у місцях позбавлення волі.

Як зазначається, на "сходці" одного з лідерів ОЗГ наділили ширшими повноваженнями – надали можливість збору коштів, одержаних злочинним шляхом, на території Одеси.

Зібрані правоохоронцями докази стали підставою для затримання "ворів в законі" в порядку ч. 4 ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Раніше завершено досудове розслідування у справі щодо поширення цими "ворами в законі" злочинного впливу, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Відомо, що "вори в законі" "Умка" - коронований у 2014 році, а "Лаша Сван" - у 1995 році. Вони здобули свої "звання" від топ-представників російського кримінального світу.

У межах цього кримінального провадження оперативники та слідчі продовжують проводити комплекс заходів для збору доказів протиправної діяльності інших представників криміналітету для притягнення їх до відповідальності.

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За даними Дзеркала тижня, за організацію та участь у "сходці" Сергію Олійнику ("Умка") та Лаші Джачвліані ("Лаша Сван") загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обоє вже є підозрюваними у справі щодо поширення злочинного впливу та фігурантами санкційного списку РНБО.

9 серпня "Умка" намагався виїхати з України, проте був затриманий на Закарпатті. Після складання протоколу чоловіка відпустили.