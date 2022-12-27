Унаслідок атак росіян в Україні вже знищено понад 35 тис. об’єктів, уражено 702 об’єкти критичної інфраструктури

Станом на вечір вівторка внаслідок російських атак в Україні зруйновано 35 тис. об’єктів, окупантами, зокрема, уражено 702 об’єкти критичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін сказав в ефірі національного телемарафону у вівторок.

"Загалом по Україні станом на зараз маємо інформацію про більш ніж 35 тис. зруйнованих об'єктів внаслідок російських атак. Із близько 30 тис. обстрілів, зафіксованих від початку вторгнення, уражено 702 об'єкти критичної інфраструктури, йдеться, зокрема, про газопроводи, електропідстанції, мости тощо", - зазаначив Єнін.

Він зауважив, що лише минулої доби українські поліцейські отримали інформацію про обстріл 27 населених пунктів.

"Під обстрілами ті самі напрямки – це і Дніпропетровська область, зокрема населені пункти Іллінка, Нікополь; Донецька область, зокрема населені пункти Авдіївка, Велика Новосілка, Іванівське, Карлівка, Острівське і звичайно ж наша фортеця – Бахмут, де наші військові продовжують героїчно протистояти ворогові", - наголосив Єнін.

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Він додав, що окупанти також не припиняють тероризувати Запорізьку, Сумську, Харківську та Херсонську області.