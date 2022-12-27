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МЗС Болгарії викликало російського посла через відкриття в РФ кримінальної справи проти Грозєва

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МЗС Болгарії викликало російського посла через відкриття в РФ кримінальної справи проти Грозєва
Посла РФ Елеонору Митрофанову у перший робочий день після свят викликає до себе МЗС Болгарії, у зв’язку з оголошенням у російський розшук болгарського журналіста-розслідувача Христа Грозєва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє болгарське видання NOVA TV.

Також на зустрічі йтиметься про заборону вивчення болгарської мови в окупованих Російською Федерацією областях України та вилучення портретів болгарських історичних діячів.

Христо Грозєв - болгарський медіаексперт і медіаінвестор, журналіст-розслідувач видання Bellingcat, один з основних авторів розслідування про участь співробітників ФСБ Росії в отруєнні Олексія Навального.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія оголосила розслідувача Bellingcat Христо Грозєва в розшук

У липні слідча служба ФСБ Росії заявила, що Грозєв був нібито причетний до вигаданої операції української військової розвідки з викрадення військових літаків з Росії. У ФСБ стверджували, що знайшли двох кур'єрів, які брали участь у передачі грошей української розвідки російському пілоту для викрадення літака. Проте журналіст свою причетність заперечив.

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Топ коментарі

  • Vladko S
    Та понятно, что его никто не выдаст. Послу в первый день поводить по губам, приучив ее к так сказать рабочим делам в будущем всегда приятно.

    А как там Интерпол поживает? По-прежнему хватайте людей по запросу Кацапстана? Что каждый раз приходится вмешиваться волонтерам, чтобы не выдавали в Кацапию каких-то публичных людей.

    Выкините к черту кацапов из Интерпола и всех организаций по выдаче и обмену арестованных, просто раз и навсегда.
  • Don Bessam dc0e2bc1
    это бесполезно...гляньте на аристократические рыла небензей с лавровыми.
  • NEO STAR
    ПРИЙШОВ ЧАС ДЕ УСІ ПОСОЛЬСТВА ТА КОНСУЛЬСТВА підоросії у державах ЄВРОПИ, США та Великої Британії мають бути ЗАЧИНЕНІ, а їх фсбешні дипломати, працівники, службовці та представника торгових палат та національних меншин видворені з межі цих ДЕРЖАВ у підоросію...!!!
    Срану рабсссрівського скрєпостана та холодних і голодних мухосранськів з натовпом алкашів, вбивць, зеків, мародерів та повій...!!!
    ЧАЧЛІВАЙ ЖІЗНІ...!!!
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