Путін заборонив продавати нафту країнам, які запровадили граничну ціну

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про спеціальні заходи у відповідь на введення стелі цін на нафту: заборонено продаж російських нафти і нафтопродуктів країнам, які прописують у контрактах стелю цін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Забороняються постачання юридичним та фізичним особам за умови, що у контрактах на ці постачання прямо чи опосередковано передбачається використання механізму фіксації граничної ціни", - йдеться у документі.

Заявлено, що указ запроваджено у зв'язку з недружніми діями США та їх союзників, а також з метою захисту національних інтересів.

Документ набирає чинності з 1 лютого та діє до 1 липня 2023 року. Обмеження на експорт російської нафти діє з 1 лютого, дату заборони на постачання нафтопродуктів Путін доручив визначити уряду.

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Нагадуємо, ЄС запровадив ембарго на імпорт російської нафти на європейський ринок морським шляхом, а також граничне цінове обмеження 60 доларів США за барель для її поставок до третіх країн з використанням європейських суден або торговельних послуг. Цінова стеля узгоджена з країнами "Групи семи" та іншими партнерами ЄС.