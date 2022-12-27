З початку повномасштабної війни затримано 8400 осіб, які намагалися незаконно виїхати з країни, - ДПСУ

З початку повномасштабної війни українські прикордонники затримали тисячі порушників кордону, які мали намір незаконно виїхати з країни, і кількість таких спроб зараз меншою не стає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Ми фіксуємо, що суттєво не зменшується кількість порушників кордону. У тому числі й поза пунктами пропуску. Особливо така тенденція фіксується на ділянках кордону з Румунією та Молдовою", – сказав речник ДПСУ.

Демченко зазначив, що з 24 лютого було затримано 8400 порушників, ще більш як 3700 осіб було зупинено на пунктах пропуску під час спроб незаконно перетнути кордон за підробленими документами або в інші незаконні способи.

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Найбільше спроб незаконного перетину фіксується на кордоні з Угорщиною та Польщею.

"Ми закликаємо і застерігаємо всіх, хто хоче або планує незаконно перетнути кордон, не наражати себе на небезпеку, тому що погодні умови складні, особливо на Закарпатті, і можуть бути вкрай небезпечними для життя і здоров'я", – сказав речник ДПСУ.

Нагадаємо, що на Закарпатті у горах загубилися четверо чоловіків, які намагалися незаконно перейти кордон.