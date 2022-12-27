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НКРЕКП схвалила підвищення тарифів на воду з наступного року

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НКРЕКП схвалила підвищення тарифів на воду з наступного року
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила постанову про підвищення тарифів на водопостачання на 10-30% залежно від регіону на наступні пів року.

Відповідне рішення було схвалене на засіданні регулятора 27 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У зв’язку з багатьма факторами невизначеності по плануванню фінансово-господарської діяльності водоканалів у період воєнного стану на території України, варто затвердити тариф на перше півріччя 2023 року та в травні 2023 року департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення надати на розгляд Комісії матеріали щодо коригування тарифів з урахуванням актуалізованих даних", – зазначив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Рішенням Комісії передбачається, що у першому півріччі 2023 року тарифи, наприклад, Київводоканалу зростуть із 30,38 грн за кубометр до 38,1 грн (з урахуванням ПДВ); Житомирводоканалу – з 37,5 грн за кубометр до 50,4 грн; Чернівціводоканалу – з 27,9 грн за кубометр до 29,5 грн; Львівводоканалу – з 25,88 грн за кубометр до 27,9 грн; Хмельницькводоканалу – з 27,4 грн за кубометр до 31,7 грн.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    А чому тільки на воду? Ще можна на електроенергію, повітря, каналізацію, землю..., поле діяльності дуже велике і все ще попереду, бо "патріот" гетьманцев повисити цифру в доходах може тільки шляхом підвищення послуг - мацковська школа сівковича.
  • Сірко Український
  • Gal
    Як дивно, Зеленський збрехав...
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