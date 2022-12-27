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Екстрені відключення світла в Києві триватимуть всю зиму, - КМДА

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Екстрені відключення світла в Києві триватимуть всю зиму, - КМДА
Ситуація електроенергією у столиці залишається складною. Продовжуються екстрені відключення світла і в таких реаліях кияни житимуть всю зиму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови КМДА Петра Пантелеєва в ефірі телеканалу "Київ".

"Ми пам'ятаємо останні обстріли, важко було відновлювати але цілодобові роботи енергетиків забезпечила нам ту ситуацію в якій ми зараз знаходимося. Відповідні роботи продовжуються", - сказав Пантелеєв.

Також він додав, що вихідні є специфічними днями, зменшується навантаження, менше споживання, ніж у будні.

"Ситуація не проста та ми бачимо це у будні дні, продовжуються обмеження, продовжуються відключення, вони не є плановими а більшою мірою екстреними. В таких реаліях ми будемо жити всю зиму, треба це розуміти. Ми максимально намагаємося зробити так щоб мешканцям було комфортно але все залежить не тільки від енергетиків", - підкреслив заступник голови КМДА.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    А марахвон і горя не знає. Гребе кіловати без обмежень
  • Павло ШОвте
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ого, за зиму вони так нічого не відремонтують! Напевне грошей бракує (чекають підвищення тарифів), а продати собаку (віллу за кордоном) щоб відремонтувати своє ж майно їм слабо!
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