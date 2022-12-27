Українці зі звільнених територій викрили понад 400 потенційних зрадників, - ЧЕСНО (оновлено)

Населення звільнених від російських окупантів регіонів України активно долучилося до виявлення державних зрадників та колаборантів, які співпрацювали з державою-терористом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЧЕСНО, від початку інформаційної кампанії на звільнених територіях Київщини, Чернігівщини, Харківщини, Херсонщини, а також у Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях Реєстр ДержЗрадників Руху ЧЕСНО поповнився на кілька сотень осіб. Зараз у реєстрі понад 1000 державних зрадників.

У вказаних регіонах активісти розмістили понад 100 білбордів, а також провели відповідну кампанію у мережі Інтернет.

"Це прекрасний приклад взаємодії громадськості, місцевої влади, військово-цивільних адміністрацій, лідерів громадської думки, місцевого бізнесу і медіа. Нам вдалось почати кампанію у Херсоні одразу після звільнення міста, і дуже приємно, що кількість звернень зростає", - каже лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

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Рух ЧЕСНО продовжує шукати колаборантів і закликає всіх долучатися до наповнення Реєстру. Відповідну інформацію можна надсилати на пошту: [email protected] або заповнити онлайн-форму. Команда організації комунікує з українськими спецслужбами, аби зробити виявлення зрадників ще ефективнішим.

Відомості про особу, яка надсилає інформацію про потенційного зрадника, конфіденційні та ніде не будуть оприлюднені.