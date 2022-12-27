Режим Лукашенка засудив трьох "рейкових партизанів" на сумарний термін у 66 років колонії, - Беларускі Гаюн

"Рейкових партизанів" зі Світлогорська (Білорусь) засуджено за підпал релейної шафи на залізниці - у такий спосіб вони намагалися перешкодити перевезенню російських військ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на правозахисників Гомельськай Вясны повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Так званий Гомельський обласний суд засудив "рейкових партизанів" зі Світлогорська, яких звинуватили в тому, що в ніч із 28 лютого на 1 березня вони підпалили релейну шафу на залізничному транспорті для перешкоджання руху військових ешелонів РФ", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Дмитра Равіча засудили до 22 років колонії посиленого режиму, Дениса Дикуна - до 23, а Олега Молчанова – до 21 року колонії.

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