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Режим Лукашенка засудив трьох "рейкових партизанів" на сумарний термін у 66 років колонії, - Беларускі Гаюн

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Режим Лукашенка засудив трьох "рейкових партизанів" на сумарний термін у 66 років колонії, - Беларускі Гаюн
"Рейкових партизанів" зі Світлогорська (Білорусь) засуджено за підпал релейної шафи на залізниці - у такий спосіб вони намагалися перешкодити перевезенню російських військ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на правозахисників Гомельськай Вясны повідомляє  моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Так званий Гомельський обласний суд засудив "рейкових партизанів" зі Світлогорська, яких звинуватили в тому, що в ніч із 28 лютого на 1 березня вони підпалили релейну шафу на залізничному транспорті для перешкоджання руху військових ешелонів РФ", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Дмитра Равіча засудили до 22 років колонії посиленого режиму, Дениса Дикуна - до 23, а Олега Молчанова – до 21 року колонії.

Також читайте: Білоруського "рейкового партизана" Мельника, якому при затриманні прострелили коліна, засудили до 16 років

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Топ коментарі

  • Ірландія
    Протримайтеся Герої , скоро за що ви боролись буде в реалі і вас на руках , живих винесуть з за град
  • Stanislav Voronenko
    Саме так, хлопці, тримайтеся. Чіпсоїдна тварина заплатить за все
  • Ірландія
    Ще хочу добавить - таракан стільки не проживе ! Тому героям доброго настрою та швидкого визволення ! Головне вірити в свою працю та ЗСУ !
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