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ЗСУ завдали удару по штабу однієї з бригад російської армії - знищено новопризначеного комбрига

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ЗСУ завдали удару по штабу однієї з бригад російської армії - знищено новопризначеного комбрига
Полковник ЗСУ та блогер Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про вдале вогневе ураження штабу однієї з бригад окупаційної армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Штефан зазначив: "Сьогодні, в результаті феєрверку, влаштованому в одному зі штабів російських окупантів, орієнтовні втрати окупантів становлять 12 - 200, серед них:

- новопризначений комбриг;

- начартилерії;

- начрозвідки;

- офіцери управління.

До 7 осіб - санітарні втрати".

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну тут пожалуй и енота можно запустить)))

  • Urs
  • Sav UA
    новопризначений комбриг перетворився в новопредставленого комбрига
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