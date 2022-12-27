ЗСУ завдали удару по штабу однієї з бригад російської армії - знищено новопризначеного комбрига
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Полковник ЗСУ та блогер Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про вдале вогневе ураження штабу однієї з бригад окупаційної армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Штефан зазначив: "Сьогодні, в результаті феєрверку, влаштованому в одному зі штабів російських окупантів, орієнтовні втрати окупантів становлять 12 - 200, серед них:
- новопризначений комбриг;
- начартилерії;
- начрозвідки;
- офіцери управління.
До 7 осіб - санітарні втрати".