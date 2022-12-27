Окупант про виплати військовим РФ: "За контузии, за ранения, нах#й, вообще перестали платить", - перехоплення ГУР. АУДIО

Військовий РФ розповів товаришу про примусове підписання контрактів, а також про відсутність виплати за поранення та контузії.

Про це у черговому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Контрактников тоже не увольняют. Короче, нах#й, заставляют отпуск, а потом назад. Всех вынуждают подписывать контакт. Никто не хочет служить. Увольняют только кому за 50. 50 плюс тех увольняют, да.

За контузии, за ранения, нах#й, вообще перестали платить. Контузии и осколочные тоже ребят кидают, нах#й. Кто фосфором, бл#дь, отравился. Кого фосфором пожгли, тоже них#я не платят. Короче хорошего нет от слова совсем", - жаліється окупант.

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