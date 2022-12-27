Росія почала ховати свої бомбардувальники, бо ми можемо їх діставати, - Данілов

Російська Федерація ховає свої бомбардувальні літаки, якими вівся ракетний обстріл України, в глибині країни, бо розуміє: ми можемо їх дістати та знищити.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Те, що стосується усіх літаків, які можуть здійснювати бомбардування з повітря, таких літаків у них теж не дуже багато. Але трапляється, що хтось щось робить, що їх стає все менше. На сьогодні ворог їх почав ховати. Він розуміє, що ми можемо справно діставати їх навіть на тих територіях, на яких вони не очікували. Але за необхідності і в Приморський край, і на Далекий Схід буде доставлено все, що необхідно для того, аби ворог мав клопіт", - сказав Данілов.

Він додав, що немає гарантій, що ворог не обстрілюватиме Україну на Новий рік. А тому всім треба прислухатися до повітряних тривог, які можуть лунати цими днями.

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"На жаль, ми не можемо гарантувати, що перед Новим роком не буде масованого обстрілу. Ми точно знаємо, що в нього (ворога - ред.) уже лишилося не так багато ракет на масовані обстріли – два-три, максимум чотири рази. Ворог теж це розуміє. Тож ми думаємо, що може він буде економити їх... Для того, щоб новорічні свята, коли збираються родини, коли важлива підтримка один одного, щоб ми провели більш-менш у спокої. Енергетична система до цього готова. Але, наголошую, не все залежить від нас", - підкреслив Данілов.

Він також додав, що, не дивлячись на браваду російських військ, українські воїни стоять мужньо і не збираються відступати.

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