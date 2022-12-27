Успіх біля Кремінної - на боці ЗСУ, але говорити про звільнення міста не можна, - Гайдай
Про це він розповів в ефірі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Була така інформація. що навіть місто Кремінна звільнене і наші війська туди зайшли. Всі, хто не спілкується з нашими військовими, одразу в ура-патріотичній формі розніс цю інформацію скрізь. Насправді там досить важкі бої і навіть 100-500 метрів, коли звільняють - це дається дуже важко. Всі, хто бувають на передовій і спілкуються з військовими, розуміють, яка ситуація, розуміли, що ця інформація щодо того, що ЗСУ зайшли в Кремінну, є недостовірною", - cказав він.
Водночас, за його словами, біля Сватового-Кремінної успіх - на боці українських військових.
"Але в них (російської сторони. - Ред.) там величезна кількість резервів, техніки. Був час замінувати все. Тому дуже важко дається кожен метр, але все одно наші війська просувають потрохи вперед", - додав Гайдай.
Нагадаємо, російські війська окупували Кремінну на Луганщині у квітні.
Напередодні у вечірньому зверненні, говорячи про ситуацію на фронті, президент Володимир Зеленський назвав Бахмут і Кремінну напрямками, які потребують зараз максимуму сил і концентрації. Минулого тижня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що російські війська не мають "переломного успіху" у Бахмуті, але "локальні рухи" є.