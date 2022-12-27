Сербія під тиском Росії намагається дестабілізувати ситуацію в Косово, - керівник МВС Швечла

Сербія під тиском Росії прагне дестабілізувати Косово, підтримуючи сербську меншість на півночі, яка блокує дороги останні тижні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр внутрішніх справ Косово Хелал Швечла, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Саме Сербія під впливом Росії підняла стан бойової готовності і віддає наказ про зведення нових барикад, щоб виправдати та захистити злочинні угруповання, які тероризують громадян сербської національності, які проживають у Косово", - заявив глава МВС Косова.

Як відомо сербські військовослужбовці були приведені у стан підвищеної бойової готовності. Незабаром після цього косовські серби на півночі країни в ніч проти 27 грудня спорудили в центрі міста Митровиця барикади.

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