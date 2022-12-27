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Через санкції Японія матиме труднощі з купівлею в Росії скрапленого газу, - Bloomberg

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Через санкції Японія матиме труднощі з купівлею в Росії скрапленого газу, - Bloomberg
За даними Bloomberg, покупці російського скрапленого природного газу в Японії можуть залишитися без товару. Це пов’язано з тим, що страхові компанії країни відмовляються покривати ризики з транспортування газу через війну Росії проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вже з 1 січня 2023 року японські страхові компанії припинять страхувати військові ризики в територіальних водах Росії та України. Таке рішення прийняли в Tokio Marine Holdings Inc., Sompo Holdings Inc. та MS & AD Insurance Group Holdings Inc. Очікується, що таке рішення страховиків вплине на маршрути суден, у тому числі через Чорне та Азовське моря, а також у водах біля сходу Росії. Експерти вважають, що подальші перебої з поставками палива створять додаткові труднощі для Японії.

"Будь-які подальші перебої в постачанні палива посилять труднощі для бідної на ресурси Японії, яка в значній мірі покладається на імпорт, особливо з Сахаліну. Токіо неодноразово підкреслював важливість Сахаліну-2 для підтримки енергетичної безпеки країни, особливо в міру зростання попиту на опалювальні ресурси в зимові місяці", – йдеться в матеріалі.

У зв'язку з цим Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., підрозділ Tokio Marine і одна зі страхових компаній, почала переговори з перестраховиками про відновлення андеррайтингу і отримала позитивні відгуки.

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А в іншому місці скраплений газ не продається?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Япония! шо ж такое!!!!..пока мы тут оттянули на себя всю кацапскую срать... не тормози !!!...
    вспомни шо там твое - историческое и так сказать исконно японское - скрепное (Итуруп, Кунашир и пр. да и Сахалин отжимай под шумок)))... раз пошла такая пьянка - режь...до последего кацапа там
  • Алекс Скела
    Гуйня, ніппонці звикли тріскати сире.
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