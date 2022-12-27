Зеленський присвоїв звання Героя України п’ятьом воїнам, трьом із них - посмертно

Президент України Володимир Зеленський своїми указами присвоїв звання Героя України п’ятьом військовим, трьом з них - посмертно.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

Звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Президент присвоїв за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Так, згідно з указами № 896/2022, №895/2022 присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" капітану Ященку Вадиму Юрійовичу, підполковнику Осипенку Олексію Леонідовичу.

Також згідно з указами №894/2022, №893/2022, №892/2022 звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Президент присвоїв посмертно головному сержанту Носенку Миколі Анатолійовичу, полковнику Гаху Роману Васильовичу, полковнику Аллерову Владиславу Юрійовичу.

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