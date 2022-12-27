Одного з чотирьох українців, які намагалися перетнути кордон і заблукали в горах Румунії, знайшли мертвим

Румунські рятувальники у вівторок виявили тіло одного з чотирьох українців, які напередодні Різдва вирушили в гори й перетнули державний кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Agerpres.

Як зазначається, про це у вівторок заявив директор Державної гірничо-рятувальної служби румунського повіту Марамуреш Дан Бенга.

"Одного з двох українців, з якими не вдавалося зв'язатися, місцевий житель знайшов мертвим", – повідомив він.

Пошуки українців, що заблукали в горах 24 грудня, продовжились у вівторок. Удень їх довелось перервати через погіршення погодних умов.

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Раніше державна прикордонна служба України повідомила, що в неділю, 25 грудня, румунські колеги передали їм двох українців, що напередодні намагались незаконно перетнути державний кордон. Ті повідомили, що разом із ними були ще четверо чоловіків, які зникли з поля зору.

Того ж дня четверо українців зателефонували до румунської служби порятунку й попросили про допомогу, повідомивши, що застрягли на висоті понад 1800 метрів з румунського боку гори Піп Іван Мармароський без належного екіпірування й теплого одягу.

26 грудня румунські рятувальники повідомили, що знайшли двох заблукалих українців живими. Про ще одного було відомо, що він упав із урвища й дістав множинні переломи та закриту черепно-мозкову травму. Востаннє він виходив на зв'язок вранці 26 грудня.

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У вівторок удень речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв, що пошуки заблукалих українців тривають.