87% українців проти відновлення Радянського Союзу, - опитування

87% громадян України не хочуть відновлення Радянського Союзу.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

Якщо у 2000 р. лише трохи більше половини (53%) респондентів однозначно відповідали, що не прагнуть відновлення Радянського Союзу,то у 2021 р. частка таких становила вже 69%, за даними останнього опитування (2022 р.) — 87%. Однозначно хочуть відновлення СРСР лише 3% опитаних (у 2000 р. таких було 19%, у 2021р. — 10%), ще 11% відповіли "так, але я розумію, що за сучасних умов це нереально" (у 2000 р. — 28,5%, у 2021р. — 21%).

Хоча частка тих, хто не хотів би відновлення СРСР, на Півдні і Сході країни (відповідно 72% і 81%) дещо нижча, ніж на Заході (93%) і в Центрі (89%), у всіх регіонах супротивники відновлення СРСР становлять переважну більшість.

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Навіть серед представників найстаршої вікової групи, ті, хто не хотів би відновлення Радянського Союзу, становлять переважну більшість (74,5%), а серед тих, кому менше 30 років, ця частка зростає до 95%. Серед тих, хто в родині розмовляє російською мовою, ця частка становить 79%, серед тих, хто розмовляє українською — 90%.