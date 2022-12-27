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Наступний рік має бути вирішальним, готуємось до цього, - Зеленський. ВIДЕО

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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 307 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей тиждень для України буде важливим із політичної точки зору. Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей. Звичайно, це звільнення нашої землі від ворога, а також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі – це все завдання на найближчий час. І не лише для держави, але й для кожного і кожної з нас. Незабаром я представлю свій погляд на реалізацію цих завдань у щорічному посланні до Верховної Ради про зовнішнє та внутрішнє становище України. Хочу, щоб це послання було не звітом, а нашою з вами розмовою про наступний рік.

Провів сьогодні засідання Ставки – уже 44 за цей рік. Тематика зрозуміла. Передусім це Бахмут, Кремінна і Донбас загалом. Можливі дії ворога на Східному напрямку і наші дії. Заслухали командувачів, визначились із кроками на найближчий час. Продовжуємо готувати сили оборони й безпеки України до наступного року. Це має бути вирішальний рік. Розуміємо, які ризики є взимку, розуміємо, що маємо зробити навесні, а отже, розуміємо, які результати має продемонструвати весь сектор оборони й безпеки. Окремо обговорили постачання боєприпасів і ремонт бойової техніки.

Хочу подякувати нашим спеціалістам, усім нашим партнерам, усім, хто задіяний у відповідній роботі. Нам вдалося налагодити таку систему, щоб не лише повернути відремонтовану техніку на поле бою, але й узяти з поля бою трофейну техніку та поставити її на службу нашій державі. Це дуже важливий результат року, і всі, хто долучився, справді молодці", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Brauer Nikole
    Как БОНЕВТИК вмочивает свой пятак, у меня сразу тревожное предчувствие. Как такое может быть, когда 90% граждан страны предполагают ,что весь ОП зрадники и работают на корысть врага и на свой карман. Это уму не постижимо, что всю владу 90% граждан НЕНАВИДЯТ.
  • 5 копійок
    Вже бачили як ти готувався.
  • Петро Якимчук c52484dc
    Свята наївність вірити в добропорядність зекоманди. Це вже видно по зачистці телепростору, мудафоном, розкраданням гумдопомоги, зашкварним недолугим призначеннями на посади, в тому числі колишніми ригоанлами.І головне: не видно якихось серйозних розслідувань за непідготовленість на початку нападу і відверто негативні дії ряду посадових осіб призначених цією владою! Не на часі чи "ми сваіх нє сдойом"?
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