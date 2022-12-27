Наступний рік має бути вирішальним, готуємось до цього, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 307 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Цей тиждень для України буде важливим із політичної точки зору. Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей. Звичайно, це звільнення нашої землі від ворога, а також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі – це все завдання на найближчий час. І не лише для держави, але й для кожного і кожної з нас. Незабаром я представлю свій погляд на реалізацію цих завдань у щорічному посланні до Верховної Ради про зовнішнє та внутрішнє становище України. Хочу, щоб це послання було не звітом, а нашою з вами розмовою про наступний рік.

Провів сьогодні засідання Ставки – уже 44 за цей рік. Тематика зрозуміла. Передусім це Бахмут, Кремінна і Донбас загалом. Можливі дії ворога на Східному напрямку і наші дії. Заслухали командувачів, визначились із кроками на найближчий час. Продовжуємо готувати сили оборони й безпеки України до наступного року. Це має бути вирішальний рік. Розуміємо, які ризики є взимку, розуміємо, що маємо зробити навесні, а отже, розуміємо, які результати має продемонструвати весь сектор оборони й безпеки. Окремо обговорили постачання боєприпасів і ремонт бойової техніки.

Хочу подякувати нашим спеціалістам, усім нашим партнерам, усім, хто задіяний у відповідній роботі. Нам вдалося налагодити таку систему, щоб не лише повернути відремонтовану техніку на поле бою, але й узяти з поля бою трофейну техніку та поставити її на службу нашій державі. Це дуже важливий результат року, і всі, хто долучився, справді молодці", - сказав Зеленський.

Також дивіться: Ситуація на Донбасі важка, окупанти витрачають усі доступні ресурси, щоб вичавити хоча б якесь просування, - Зеленський. ВIДЕО