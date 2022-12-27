Російський Центробанк визнав перспективи повернення заблокованих за кордоном активів "вкрай низькими". ДОКУМЕНТ
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Цетральний банк Російської Федерації представив стратегічні ініціативи у сфері банківського регулювання та нагляду на середньострокову перспективу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт установи.
У публікації йдеться, що "нові зовнішні умови ставлять перед економікою амбітні завдання щодо структурної адаптації, для вирішення яких у тому числі потрібні нові регуляторні підходи".
У доданому документі йдеться, що повернути заблоковані за кордоном в рамках введенні санкцій активи, ймовірно, не вдастся.
"Перспективи повернення цих активів видаються вкрай низькими, незважаючи на те, що з юридичної точки зору їх поки що не конфісковано", - зауважують у Центробанку РФ.
Там визнають, що така проблема в таких масштабах є новою для російських фінансових установ.