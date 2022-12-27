Окупанти зі стрілецької зброї і мінометів обстрілювали прикордоння Сумщини, - ОВА

Російські війська протягом дня обстріляли три прикордонні громади Сумщини – Середино-Будську, Шалигинську та Есманьську,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Середино-Будська громада: противник застосував стрілецьку зброю на прикордонні. По Шалигинській громаді ворог вів мінометний обстріл, 10 прильотів. Есманьська громада: росіяни обстріляли прикордоння з артилерії. Було 3 прильоти. Один зі снарядів влучив у помешкання місцевих жителів. Будинок зруйнований. Люди, на щастя, встигли сховатися в укриття", – написав він.

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