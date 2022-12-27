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Західні партнери зіштовхнулись із труднощами в допомозі відновленню енергосистеми України, - CNN

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Західні партнери зіштовхнулись із труднощами в допомозі відновленню енергосистеми України, - CNN
За даними джерел CNN, ремонт енергетичної інфраструктури України, яка постраждала від російських ракетних обстрілів, ускладнюється дефіцитом необхідних компонентів або несумісністю тих компонентів, які Києву можуть передати західні партнери.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як зазначає CNN, США й партнери постали перед проблемою порушення глобального ланцюжка постачання необхідного для ремонту обладнання. Вирішити цю проблему у Вашингтоні намагаються разом із приватним сектором. Крім того, деякі з важливих компонентів ремонту енергомережі, які використовуються в Сполучених Штатах, не сумісні в Україні, оскільки призначені для роботи на різних частотних діапазонах.

У зв’язку з цим США сподіваються, що надання додаткових систем протиповітряної оборони допоможе Україні протистояти російським атакам на критичну інфраструктуру, щоб обладнання, надане західними партнерами, не було знищене.

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У короткостроковій перспективі американська сторона намагається визначити місцеперебування пріоритетних для української сторони об'єктів критичної інфраструктури, яка буде використовуватись для надання критично важливих послуг, як-то водо- й теплопостачання, навіть у разі блекауту.

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Топ коментарі

  • Занадто щирий Українець
    Краще для захисту "інфраструктурних об'єктів", мати парочку "томагавків", або десяток F16..
  • Коди Смарт
    Дайте літаки і достатньо ППО, проблема зникне))
  • Only
    Ну так це ж і так зрозуміло будь якому техніку - в них фаза-ноль 110 вольт, фаза-фаза 220, частота 60 Гц. Тобто для чисто американських компаній, які не працюють на зовнішній ринок, треба буде з нуля техдокументацію розробляти, прораховувати кожну строчку проєкту. Це не є чимось надскладним, але потребує часу. Та й на складі такого обладнання нема.

    Але ж навіть ті компанії, що працюють і в Європі також, теж навряд чи зможуть великі трансформатори і підстанції швидко передати, бо це штучний товар, робиться під конкретне замовлення.

    Тому таки так - передати ще декілька комплексів PATRIOT буде набагато дешевше і швидше!

    А ще ліпше - передати те, що дозволить зробить "енгельси" по всій території рф, включно з Українкою у Примор'ї!
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