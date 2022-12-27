Західні партнери зіштовхнулись із труднощами в допомозі відновленню енергосистеми України, - CNN

За даними джерел CNN, ремонт енергетичної інфраструктури України, яка постраждала від російських ракетних обстрілів, ускладнюється дефіцитом необхідних компонентів або несумісністю тих компонентів, які Києву можуть передати західні партнери.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як зазначає CNN, США й партнери постали перед проблемою порушення глобального ланцюжка постачання необхідного для ремонту обладнання. Вирішити цю проблему у Вашингтоні намагаються разом із приватним сектором. Крім того, деякі з важливих компонентів ремонту енергомережі, які використовуються в Сполучених Штатах, не сумісні в Україні, оскільки призначені для роботи на різних частотних діапазонах.

У зв’язку з цим США сподіваються, що надання додаткових систем протиповітряної оборони допоможе Україні протистояти російським атакам на критичну інфраструктуру, щоб обладнання, надане західними партнерами, не було знищене.

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У короткостроковій перспективі американська сторона намагається визначити місцеперебування пріоритетних для української сторони об'єктів критичної інфраструктури, яка буде використовуватись для надання критично важливих послуг, як-то водо- й теплопостачання, навіть у разі блекауту.