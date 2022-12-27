Західні партнери зіштовхнулись із труднощами в допомозі відновленню енергосистеми України, - CNN
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Як зазначає CNN, США й партнери постали перед проблемою порушення глобального ланцюжка постачання необхідного для ремонту обладнання. Вирішити цю проблему у Вашингтоні намагаються разом із приватним сектором. Крім того, деякі з важливих компонентів ремонту енергомережі, які використовуються в Сполучених Штатах, не сумісні в Україні, оскільки призначені для роботи на різних частотних діапазонах.
У зв’язку з цим США сподіваються, що надання додаткових систем протиповітряної оборони допоможе Україні протистояти російським атакам на критичну інфраструктуру, щоб обладнання, надане західними партнерами, не було знищене.
У короткостроковій перспективі американська сторона намагається визначити місцеперебування пріоритетних для української сторони об'єктів критичної інфраструктури, яка буде використовуватись для надання критично важливих послуг, як-то водо- й теплопостачання, навіть у разі блекауту.