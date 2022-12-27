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Зеленський анонсував "розмову" з Верховною Радою про наступний рік

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Зеленський анонсував "розмову" з Верховною Радою про наступний рік
Президент України Володимир Зеленський анонсував своє щорічне звернення до парламенту та назвав основні теми виступу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму відеозверненні  27 грудня.

"Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей. Звичайно, це звільнення нашої землі від ворога, а також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі – це все завдання на найближчий час", - наголосив президент України.

За його словами, у щорічному зверненні до Верховної Ради він і представить свій погляд на реалізацію окреслених вище завдань.

"Хочу, щоб це послання було не звітом, а нашою з вами розмовою про наступний рік", - додав глава держави.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Знов розповідатиме про країну своєї мрії де не плакатимуть отримавши рахунки за комуналку.
  • Kan Kan 21c2f560
    Воювати на два фронти українцям край важко
  • Voc Vox
    то есть -со слугами урода и опзэжопой
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