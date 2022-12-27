Понад 700 захисників Маріуполя з "Азовсталі" досі знаходяться у російському полоні

В українському суспільстві є думка про те, що історія "Азовсталі" закінчилася і всіх "азовців" повернули додому.

Це не відповідає дійсності, заявила під час брифінгу "Різдво у полоні" у Медіацентрі Україна - Укрінформ мати військовополоненого, ГО "Рада дружин та матерів захисників України "ЖІНКИ зі СТАЛІ" Наталія Кравцова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Український кризовий медіацентр.

"Зараз тисячі українських сімей живуть у своєму особистому пеклі, не маючи ніякої інформації щодо долі своїх рідних, які стали на захист України і опинилися у руках ворога або зникли безвісти. На щастя, почалися обміни і наші бійці повертаються в Україну. Ми вдячні кожному причетному до цих обмінів за титанічну працю. Позитивним є той факт, що обмінюють захисників "Азовсталі" хоча б по кілька людей. Але серед них немає бійців полку "Азов", до якого у росіян особливе ставлення. У суспільстві сформувалася думка, що історія "Азовсталі" закінчена, всіх "азовців" вже повернули або повертають тільки їх. Це не відповідає дійсності. Наразі більше ніж 700 бійців "Азову" восьмий місяць знаходяться в полоні Росії", - розповіла Кравцова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Акція "Полк АЗОВ: Різдво в полоні" відбулася у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж