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Склад українського підрозділу "Крим" у лавах ГУР постійно зростає, - розвідка

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Склад українського підрозділу "Крим" у лавах ГУР постійно зростає, - розвідка
Кількісний склад українського спецпідрозділу "Крим" постійно зростає, до нього приєднуються жителі окупованого Росією Криму.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Сьогодні кримські татари беруть активну участь у війні проти свого історичного ворога – Російської Федерації, захищаючи свою країну в найгарячіших точках на фронті. Так, серед кримських татар сформовано окремий спецпідрозділ "Крим" у лавах ГУР МО, який зараз захищає українську землю в Бахмуті, брало участь в успішних спецопераціях на півдні країни та інших гарячих точках. Бійці підрозділу вже відзначені державними нагородами за успішні операції зі знищення ворога, які проводяться спільно з українськими побратимами з інших підрозділів", – йдеться у повідомленні.

Українська розвідка заявила, що "немає сумнівів, що кримські татари будуть і в перших рядах тих, хто звільнятиме свою рідну землю – український Крим від російських окупаційних військ".

"Кримські татари були, є і залишатимуться надійною опорою української держави у Криму. Наша майбутня перемога сьогодні завойовується спільними зусиллями українців, кримських татар та всіх національностей, які захищають Україну", – йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крим буде повернуто силою і дипломатією. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках, - Буданов

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Не мели дурниць! Люди просто не знали що буде завтра і чим "засвічування" може обернуться для їх рідних які перебувають в окупації (в тому числі й зараз - на окупованій частині материкової України) ТОму про них мовчали
  • Яр Холодний
    А ти знав, що через 8 років Росія нападе на Україну повномасштабно? Знав що брат потрапить у "м"ясорубку" і отримає поранення? Їх батьківщина, яку они собі повернули 30 років тому - окупована величезною стомільйонною країною, армії якої боїться Європа А їх - близько 300 тисяч! І як ти вів-би себе на їх місці ?
  • Яр Холодний
    А ти думаєш - мало поховали кримських татар? Але наші мали можливість буть похованими відкрито - у рідній землі А татари з Криму навіть у останню путь не могли своїх хлопців провести - бо вони лежать далеко від дому Знаю двох з Криму що поховані на Чернігівщині Один - "киримли" а другий - караїм І рідні поминають їх тихцем А скількох татар було репресовано за те що кацапи довідалися про те що хлопці воюють у батальйоні імені Челібіджхана?
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