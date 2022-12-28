Склад українського підрозділу "Крим" у лавах ГУР постійно зростає, - розвідка

Кількісний склад українського спецпідрозділу "Крим" постійно зростає, до нього приєднуються жителі окупованого Росією Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Сьогодні кримські татари беруть активну участь у війні проти свого історичного ворога – Російської Федерації, захищаючи свою країну в найгарячіших точках на фронті. Так, серед кримських татар сформовано окремий спецпідрозділ "Крим" у лавах ГУР МО, який зараз захищає українську землю в Бахмуті, брало участь в успішних спецопераціях на півдні країни та інших гарячих точках. Бійці підрозділу вже відзначені державними нагородами за успішні операції зі знищення ворога, які проводяться спільно з українськими побратимами з інших підрозділів", – йдеться у повідомленні.

Українська розвідка заявила, що "немає сумнівів, що кримські татари будуть і в перших рядах тих, хто звільнятиме свою рідну землю – український Крим від російських окупаційних військ".

"Кримські татари були, є і залишатимуться надійною опорою української держави у Криму. Наша майбутня перемога сьогодні завойовується спільними зусиллями українців, кримських татар та всіх національностей, які захищають Україну", – йдеться у повідомленні.

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