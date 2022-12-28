Від початку російського вторгнення відкрито понад 53 тисяч справ щодо злочинів РФ, - Нацполіція

Поліцейські з початку повномасштабної війни відкрили 53 190 кримінальних проваджень щодо злочинів росіян і їхніх спільників в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції України (НПУ).

"З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 53 190 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми спільниками", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з цієї кількості справ 41 614 були відкриті за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни), 9 162 – за ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), 2 226 – за ст. 111-1 (Колабораційна діяльність), 103 – за ст. 111 (Державна зрада), 37 – за ст. 113 (Диверсія) та ін.

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