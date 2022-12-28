Протягом 27 грудня артилерія ЗСУ уразила пункт управління, 6 районів зосередження сил, склад боєприпасів та "важливий об’єкт", - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також один інший важливий військовий об’єкт", - зазначається у повідомленні.

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