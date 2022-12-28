Кремль продовжить висувати претензії Заходу для примусу України до перемовин на вигідних для РФ умовах, - ISW

Кремль ймовірно продовжить концентрувати свої претензії до Заходу та ігнорувати Україну як суверенну державу, підтримуючи поточні інформаційні операції, спрямовані на те, аби змусити Захід піти на поступки та чинити тиск на Київ для переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Кремль зазвичай зображує Україну пішкою Заходу, позбавленою будь-якого фактичного суверенітету, щоб позбавити українських чиновників права брати участь у майбутніх прямих переговорах і натомість подати переговори з Росією як обов'язок західних офіційних осіб.

Кремль зазвичай наголошує на своєму невдоволенні Заходом з приводу війни в Україні, а не самою Україною, щоб отримати вигоду і створити динаміку, в якій західні офіційні особи почуваються вимушеними йти на попереджувальні поступки, щоб заманити Росію за стіл переговорів, зазначають експерти.

На їхню думку, Кремль постійно зображатиме українських чиновників такими, які непотрібно затягують війну, водночас повторюючи свої військові цілі, намагаючись вплинути на західних чиновників, щоб вони змусили Україну вести переговори на більш вигідних для Росії умовах.

Також читайте: Путін про перемовини з Україною: "Готові домовлятися з усіма учасниками цього процесу про прийнятні розв’язки"