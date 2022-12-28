Польща від початку російського вторгнення надала Україні допомоги на $9 мільярдів

Польща та поляки від моменту повномасштабної агресії РФ проти України, надали Україні та українцям допомоги на z35-40 мільярдів ($8-9 мільярдів).

Про це зазначив у Твіттері заступник голови Польського фонду розвитку (PFR) Бартош Марчук, інформує Цензор.НЕТ.

Він поінформував, що приблизно zł10 млрд (близько $2,3 млрд) - це надання зброї, ще zł10 млрд (близько $2,3 млрд) - допомога простих поляків.

Крім того, zł6 млрд (близько $1,4 млрд) було виділено на допомогу українцям із бюджету Польщі, а допомога органів місцевого самоврядування і неурядових організацій також становила приблизно zł10 млрд ($2,3 млрд).

Польща є серед країн, які надають найбільшу допомогу Україні в умовах війни. Польща також є головним логістичним хабом надання допомоги Україні.

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