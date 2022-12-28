ЗСУ досягли успіхів на напрямку Сватове-Кремінна. Окупанти втрачають потенціал під Бахмутом, - ISW. КАРТА

Українські сили досягли великих успіхів на напрямку Сватове-Кремінна. Окупанти втрачають потенціал під Бахмутом та продовжують систематично обстрілювати мирних жителів на півдні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Численні російські джерела повідомляли, що російські сили, у тому числі частини 144 мотострілецької дивізії та її 254 мотострілецького полку, що українські атаки зафіксовані на ділянці Сватове-Кремінна.

Один відомий російський блогер повідомив, що українські війська взяли російський опорний пункт біля Червонопопівки (приблизно за 5 км на північний захід від Кремінної), де, за оцінкою ISW, українські сили, ймовірно, просувалися принаймні з 23 грудня.

Російські джерела стверджували, що українські сили перегруповуються та перекидають підкріплення з Харківської області для відновлення наступальних операцій на лінії Кремінна-Сватове.

Українські сили, ймовірно, досягли більших успіхів на північному сході України, ніж раніше оцінювала ISW. Голова Харківської обласної адміністрації Олег Синегубов заявив 27 грудня, що російські війська займають 1,6% території Харківської області.

Українські сили, ймовірно, звільнили Дворічну, Новомлинськ та Тавільжанку на північному сході Харківської області та Коломийчиху в Луганській області з огляду на те, що як російські, так і українські джерела повідомляли про обстріл цих населених пунктів з боку Росії 27 грудня.

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Російські сили у Бахмуті можуть наближатися до кульмінації, як це сталося з російськими військами у Херсоні у серпні 2022 року.

Бойові втрати російських військ, мабуть, змушують російських військових у районі Бахмута використовувати штурмові групи чисельністю до відділення.

Офіційний представник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий повідомив 27 грудня, що російські війська в районі Бахмута більше не діють як ротні та батальйонні тактичні групи, а натомість діють невеликими групами від десяти до п'ятнадцяти військовослужбовців.

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Російські сили аналогічно виродилися з ротних і батальйонних тактичних груп в окремі групи розміром з відділення, коли російські підрозділи в Херсонській області помітно деградували в серпні 2022 року.

Темпи просування російських збройних сил у районі Бахмута останнім часом сповільнилися через дефіцит особового складу та боєприпасів, що, ймовірно, завадить їм підтримувати високі темпи наступальних операцій у цьому районі в найближчому майбутньому. Повідомлення про використання російськими військовими груп розміром з відділення, ймовірно, є результатом тривалої війни на виснаження і вказують на деградацію більших доктринальних формувань вище за рівень взводу.

Російські сили продовжують зміцнювати позиції на півдні України та продовжують обстрілювати українські позиції та громадянську інфраструктуру у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Геолокаційні супутникові знімки показали, що російські війська встановили оборонні рубежі приблизно за 70 км на схід від Токмака і викопали траншеї навколо станції радіолокації в Лазурному на південному сході Криму.