ЗСУ досягли успіхів на напрямку Сватове-Кремінна. Окупанти втрачають потенціал під Бахмутом, - ISW. КАРТА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Численні російські джерела повідомляли, що російські сили, у тому числі частини 144 мотострілецької дивізії та її 254 мотострілецького полку, що українські атаки зафіксовані на ділянці Сватове-Кремінна.
Один відомий російський блогер повідомив, що українські війська взяли російський опорний пункт біля Червонопопівки (приблизно за 5 км на північний захід від Кремінної), де, за оцінкою ISW, українські сили, ймовірно, просувалися принаймні з 23 грудня.
Російські джерела стверджували, що українські сили перегруповуються та перекидають підкріплення з Харківської області для відновлення наступальних операцій на лінії Кремінна-Сватове.
Українські сили, ймовірно, досягли більших успіхів на північному сході України, ніж раніше оцінювала ISW. Голова Харківської обласної адміністрації Олег Синегубов заявив 27 грудня, що російські війська займають 1,6% території Харківської області.
Українські сили, ймовірно, звільнили Дворічну, Новомлинськ та Тавільжанку на північному сході Харківської області та Коломийчиху в Луганській області з огляду на те, що як російські, так і українські джерела повідомляли про обстріл цих населених пунктів з боку Росії 27 грудня.
Російські сили у Бахмуті можуть наближатися до кульмінації, як це сталося з російськими військами у Херсоні у серпні 2022 року.
Бойові втрати російських військ, мабуть, змушують російських військових у районі Бахмута використовувати штурмові групи чисельністю до відділення.
Офіційний представник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий повідомив 27 грудня, що російські війська в районі Бахмута більше не діють як ротні та батальйонні тактичні групи, а натомість діють невеликими групами від десяти до п'ятнадцяти військовослужбовців.
Російські сили аналогічно виродилися з ротних і батальйонних тактичних груп в окремі групи розміром з відділення, коли російські підрозділи в Херсонській області помітно деградували в серпні 2022 року.
Темпи просування російських збройних сил у районі Бахмута останнім часом сповільнилися через дефіцит особового складу та боєприпасів, що, ймовірно, завадить їм підтримувати високі темпи наступальних операцій у цьому районі в найближчому майбутньому. Повідомлення про використання російськими військовими груп розміром з відділення, ймовірно, є результатом тривалої війни на виснаження і вказують на деградацію більших доктринальних формувань вище за рівень взводу.
Російські сили продовжують зміцнювати позиції на півдні України та продовжують обстрілювати українські позиції та громадянську інфраструктуру у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Геолокаційні супутникові знімки показали, що російські війська встановили оборонні рубежі приблизно за 70 км на схід від Токмака і викопали траншеї навколо станції радіолокації в Лазурному на південному сході Криму.