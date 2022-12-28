Окупанти в Бердянську перевдягнулися в цивільне. Це сталося після вбивства трьох росіян
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Російським окупантам в Бердянську дозволили з міркувань безпеки пересуватися містом в цивільному одязі.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
Окупантам, які дислокуються в тимчасово окупованому Бердянську, дозволили пересуватися у цивільному одязі, аби зайвий раз не наражати особовий склад на небезпеку. Причиною є нещодавні вбивства трьох мобілізованих солдатів в місті", - йдеться у повідомленні.
В Центрі зазначили, що поки мобілізованих офіційно вважають зниклими безвісті. Це потрібно, щоб не викликати паніку серед окупантів.
Ще одна причина, з якої росіянам дозволили перевдягатися в цивільне - те, що місцеві мешканці активно відстежують їх та передають ЗСУ інформацію про них, - зауважили в ЦНС.