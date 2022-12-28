Меркель заявила, що не братиме участь у переговорах щодо завершення війни
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Ексканцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що питання про її ймовірну участь у переговорах про завершення війни "не стоїть".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
Політик також зазначила, що точно не знає, як може завершитись війна.
"Якось він (конфлікт. - Ред.) закінчиться переговорами. Війни закінчуються за столом переговорів", - сказала колишня канцлерка.
За словами Меркель, є різниця "між вимушеним миром, якого вона, як і багато інших, не хоче, і відкритою та дружньою розмовою".
Політик також зазначила, що, перебуваючи на посаді канцлера Німеччини, вона приймала рішення щодо Росії та України, керуючись логікою, яка досі є їй розумною.
"Йшлося про спробу запобігти війні, подібній до нинішньої", - продовжила вона.
Те, що це не вдалося, "не означає, що спроба була помилковою", додала Меркель.