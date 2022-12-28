Рашисти гатять по Харківщині, найбільше потерпає Куп’янський напрямок, поранено 2 мирних жителів, - ОВА

Минулої доби ворог із артилерії, танків, мінометів та іншого озброєння обстрілював прикордонні райони Харківщини та населені пункти, що розташовані неподалік від лінії зіткнення. Найбільше потерпає Куп’янський напрямок.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у м. Куп'янськ та смт Куп'янськ-Вузловий обстрілами пошкоджені приватні будинки. Також під ворожим вогнем були населені пункти Харківського та Чугуївського районів.

"За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янську внаслідок обстрілу 57-річна жінка отримала вибухову травму. Госпіталізована у важкому стані. Крім того, в Ізюмському районі 23-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої. Доставлений до лікарні у стані середньої тяжкості. Вкотре закликаю усіх пам'ятати про мінну небезпеку та бути максимально обережними", - звертається Синєгубов до мешканців регіону.

Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування. За минулу добу знешкоджено ще 103 вибухонебезпечні предмети.

"На лінії зіткнення наші військові надійно тримають свої позиції та знищують живу силу і техніку ворога. Підтримуємо ЗСУ та віримо в наших захисників та захисниць. Україна переможе!", - резюмує Синєгубов.

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