Рашисти гатять по Харківщині, найбільше потерпає Куп’янський напрямок, поранено 2 мирних жителів, - ОВА
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у м. Куп'янськ та смт Куп'янськ-Вузловий обстрілами пошкоджені приватні будинки. Також під ворожим вогнем були населені пункти Харківського та Чугуївського районів.
"За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янську внаслідок обстрілу 57-річна жінка отримала вибухову травму. Госпіталізована у важкому стані. Крім того, в Ізюмському районі 23-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої. Доставлений до лікарні у стані середньої тяжкості. Вкотре закликаю усіх пам'ятати про мінну небезпеку та бути максимально обережними", - звертається Синєгубов до мешканців регіону.
Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування. За минулу добу знешкоджено ще 103 вибухонебезпечні предмети.
"На лінії зіткнення наші військові надійно тримають свої позиції та знищують живу силу і техніку ворога. Підтримуємо ЗСУ та віримо в наших захисників та захисниць. Україна переможе!", - резюмує Синєгубов.