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Путін не може перемогти. Йому про це твердять з усіх боків, - прем’єрка Естонії Каллас

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Путін не може перемогти. Йому про це твердять з усіх боків, - прем’єрка Естонії Каллас
Російський диктатор Володимир Путін не зможе в принципі перемогти у війні, яку Росія веде проти України.

Про це заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Відповідаючи на запитання, чи закінчиться війна Росії проти України у 2023 році, Каллас сказала, що "війну може закінчити Путін, якщо він припинить воювати і повернеться до кордонів своєї країни".

"Зробить він це у 2023 році чи ні, сказати складно. Але є надія, що перемогти на цій війні він не зможе в принципі. Йому про це твердять з усіх боків. Отже, може, війна і справді закінчиться", - сказала прем'єр-міністерка.

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Каллас також вважає, що введені щодо Росії санкції реально працюють, і це видно з реакції Кремля. "Це видно хоча б тому, що Росія завжди вимагає, щоб Захід відмовився від санкцій", - нагадала вона.

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Топ коментарі

  • Валентин Коваль
    Патова ситуація з цим путіним -- один вихід -- застрелитись .
  • Підлога Маккартні
    Но и проиграть он тоже не может, ведь ему хотят сохранить литсо
  • Чайка Київ
    Ось ця гнида.
    "Підштовхнув до повномасштабної війни. Мільярдер Ковальчук переконував Путіна, що «Захід слабкий» і треба показати «міць РФ»" - WSJ
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