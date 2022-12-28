Минулої доби окупанти 50 разів обстріляли територію Херсонщини, - ОВА

Минулої доби, 27 грудня, російські окупанти 50 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області потерпали від атак із артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, місто Херсон ворог атакував 23 рази. Ворожі снаряди влучили в медичний заклад, дитсадок, хлібзавод, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки.

"Минулої доби через російські обстріли троє людей дістали поранення різного ступеня тяжкості", - інформує очільник регіону.

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