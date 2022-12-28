Росіяни обстрілюють Харків (оновлено)
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Російські загарбники завдають удари по Харкову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти наносять удари!" - зазначив голова ОВА Олег Синєгубов.
Також інформацію про обстріл підтвердив мер Ігор Терехов: "Харків під обстрілом. Прошу всіх перебувати в укриттях".
"Окупанти вдарили ракетами по Слобідському району Харкова. Працівники ДСНС виїхали на місце влучання. На цю хвилини даних про постраждалих немає. Інформація уточнюється", - додав очільник ОВА.