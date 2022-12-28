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Росіяни примусово надають дітям російське громадянство на окупованій Луганщині, - ОВА

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Росіяни примусово надають дітям російське громадянство на окупованій Луганщині, - ОВА
На Луганщині почали примусовий процес отримання дітьми громадянства РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"У кремлі поспішають примусово паспортизувати жителів окупованої Луганщини. Те, що вони не вважали за потрібне робити протягом восьми років, намагаються встигнути за кілька місяців, аби вселити в людей зневіру до України і, водночас, посилити власну пропаганду.

Так, вже навіть набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином рф. Для цього одному з батьків обов’язково потрібно мати паспорт рф", - йдеться в повідомленні.

В обладміністрації додали, що паспорт можна не отримувати та підпасти під скорочення на роботі або під відмову у соціальних виплатах.

"Часу на роздуми окупанти не залишають", - додали в ОВА.

Читайте: У Мелітопольському районі окупанти змушують переходити на рублі й брати паспорти РФ, - Генштаб

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Топ коментарі

  • Gir Mihal
    Може досить розповідати про ПРИМУСОВЕ отримання громадянства?Всі вісім років розповідали про примус а люди, які їздили в ЛУГАНДОН, на власні очі бачили ЧЕРГИ бажаючих,які ГОДИНАМИ ДОБРОВІЛЬНО стояли щоб отримати цей аусвайс.Вони такіж "примушені" як і десятки тисяч лугандонських мобіків,які отримували повістки і шли вбивати українців.ВОНИ ЗРАДНИКИ і не треба робити з них мученців.
  • Erlich Bachman
    роіське громадянство, воно таке! Ніхто його не хоче, от і бігають одне за одним і кидаються тим лайном в усіх, до кого докинуть.
    Ще б додати промовку -- Тримай, тепер ти гівно!
  • Яр Холодний
    Тут мова іде про дітей Вони теж "толпами стоять"? А стоять можна з різних причин - коли тобі треба сім"ю годувать, а без "аусвайса" ти "перднуть" не можеш - що ти пропонуєш? Інша справа - що вони добровільно в окупації залишилися - коли нормальні люди виїхали Але ж тобі легше "розділить" на "чорних" і "білих" Зміг виїхать - значить "наш" А не зміг - "ЗРАДНИК"! А я таких "наших" набачився на Поліссі (та й на Львівщині діти мої зустрічали) Так цих "наших" варто "за шкірку" і на Донбас Бо тільки ходять та ниють, що "нам все далжны"!!!
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