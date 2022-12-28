Росіяни примусово надають дітям російське громадянство на окупованій Луганщині, - ОВА

На Луганщині почали примусовий процес отримання дітьми громадянства РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"У кремлі поспішають примусово паспортизувати жителів окупованої Луганщини. Те, що вони не вважали за потрібне робити протягом восьми років, намагаються встигнути за кілька місяців, аби вселити в людей зневіру до України і, водночас, посилити власну пропаганду.



Так, вже навіть набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином рф. Для цього одному з батьків обов’язково потрібно мати паспорт рф", - йдеться в повідомленні.

В обладміністрації додали, що паспорт можна не отримувати та підпасти під скорочення на роботі або під відмову у соціальних виплатах.

"Часу на роздуми окупанти не залишають", - додали в ОВА.

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