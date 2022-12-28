Пошкодження газогону на Донеччині: ремонтні бригади визначили аварійну ділянку
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На Донеччині пошкоджено газогін. Ремонтні бригади визначили ймовірну аварійну ділянку.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ремонтні бригади знаходяться на об'єкті. За допомогою обладнання визначили ймовірну аварійну ділянку й продовжують пошук місця, де безпосередньо газогін зазнав пошкодження. До робіт додатково залучена спецтехніка підвищеної прохідності, оскільки місцевість та погодні умови вкрай складні", - йдеться у повідомленні.
За його словами, наразі споживання газу на території Донецької області відбувається тільки приватними споживачами.